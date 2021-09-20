В Грузии вышла книга о спасении воспитанников Полоцкого детдома в годы войны





Два года назад в ИД «Беларусь сегодня» прошла «прямая линия» с участием грузинского журналиста Левана Долидзе и жившей в Грузии Хайи Мордохаевой, бывшей в годы Великой Отечественной воспитанницей Полоцкого детдома. О ее мытарствах, а также о том, как дети были спасены партизанами, а затем переправлены на Большую землю летчиками 105-го гвардейского авиаполка, рассказали журналисты газеты «СБ. Беларусь сегодня». И вот история получила продолжение. Леван Долидзе опубликовал в Грузии книгу, где изложил многие подробности этой эпопеи, а также отразил участие еврейского населения Грузии в Великой Отечественной войне. Недавно издание было доставлено в Минск.

– Мы бы хотели, чтобы с ним ознакомилось как можно больше людей, в особенности молодых, – отметил в беседе с корреспондентом ИД «Беларусь сегодня» член Белорусского союза офицеров Сергей Соболев, немало сделавший для сохранения памяти о подвиге работников Полоцкого детдома, партизан и летчиков, спасших сотни детей-сирот. – В том числе намерены привлечь внимание посольства Израиля в Минске к тому, что были спасены таким образом от уничтожения и еврейские дети.

