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В Гродно задержали переполненную пассажирами легковушку с пьяным водителем

В Гродно водитель в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем переполненной легковушки. Об этом информирует УГАИ УВД Гродненского облисполкома. 

Фото: БЕЛТА

Инцидент произошел поздно вечером 24 октября. На Индурском шоссе инспекторы ГАИ остановили Mazda-626. У 23-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения. Позже это подтвердило и медицинское освидетельствование: его результат – более 2 промилле. Водитель рассказал, что употреблял пиво, а затем вспомнил, что необходимо заправить автомобиль.

В салоне машины на заднем сиденье находились 5 человек. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, водитель не имел страховки и техосмотра на автомобиль. Теперь ему грозит штраф до 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.
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