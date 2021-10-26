В Гродно задержали переполненную пассажирами легковушку с пьяным водителем

Инцидент произошел поздно вечером 24 октября. На Индурском шоссе инспекторы ГАИ остановили Mazda-626. У 23-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения. Позже это подтвердило и медицинское освидетельствование: его результат – более 2 промилле. Водитель рассказал, что употреблял пиво, а затем вспомнил, что необходимо заправить автомобиль.В салоне машины на заднем сиденье находились 5 человек. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, водитель не имел страховки и техосмотра на автомобиль. Теперь ему грозит штраф до 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.