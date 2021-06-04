В Гродно выбирают лучшего слесаря области

В соревнованиях принимают участие семь команд из разных уголков Гродненской области. Конкурсанты кроме теоретической подготовки должны продемонстрировать свои профессиональные навыки в трех модулях: «Тормозная система легкового автомобиля», «Двигатель. Механическая часть», а также «Электрическая часть легкового автомобиля». Оценивать команды будут независимые эксперты, представители «Автоцентра Флагман» и станции технического обслуживания «Hunter».ввел в курс происходящего директор колледжа Олег Рахунок.В это же день провели семинар, а также мастер классы для преподавателей, мастеров производственного обучения с участием представителей ООО «Автоцентр Флагман» из Гродно, ИП «Роберт Бош» из Минска. В конкурсе и семинаре принимают участие представители учреждений профессионального образования Гродненской области, осуществляющие подготовку специалистов по специальностям автомобильного профиля.Конкурс также проводится с целью демонстрации учащимися профессиональных компетенций, формирования мотивационной готовности к труду по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», формирования высокотехнологичной образовательной среды, способствующей становлению квалифицированной, мобильной и конкурентоспособной личности. Также он способствует выявлению талантливых, творческих ребят и созданию условий для профессионального роста учащихся, популяризации профессии.рассказал Олег Рахунок. –Учащийся Волковысского аграрного колледжа Артем Шинкель сам вызвался представить свое учебное заведение:Заведующий автомобильным отделением Лидского колледжа Михаил Сачек рассказал, что не имеет права быть судьей для ребят из своего учебного заведения:По мнению участников, конкурс укрепляет связи между учреждениями образования Гродненской области и способствует повышению эффективности организации сетевого обучения по специальностям автомобильного профиля в рамках ресурсного центра колледжа, а также содействует развитию поиска новых управленческих решений по оснащению, оптимизации и активизации деятельности учебно-производственных мастерских.