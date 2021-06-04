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В Гродно выбирают лучшего слесаря области

Конкурс профмастерства проходит на базе учреждения образования «Гродненский государственный электротехнический колледж имени Ивана Счастного». 


В соревнованиях принимают участие семь команд из разных уголков Гродненской области. Конкурсанты кроме теоретической подготовки должны продемонстрировать свои профессиональные навыки в трех модулях: «Тормозная система легкового автомобиля», «Двигатель. Механическая часть», а также «Электрическая часть легкового автомобиля». Оценивать команды будут независимые эксперты, представители «Автоцентра Флагман» и станции технического обслуживания «Hunter».

– Конкурс по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» среди учащихся профессионального образования учреждений области проводится впервые, – ввел в курс происходящего директор колледжа Олег Рахунок. – Пока заявок на участи, как видите, не так много, но это лишь начало. Со временем будем добавлять номинации, усложнять оборудование, двигатели, оснащение. Кроме того, конкурс будем проводить не только среди учащихся, но и среди преподавателей. Планируем более активно подключать к участию в конкурсе представителей организаций. 


В это же день провели семинар, а также мастер классы для преподавателей, мастеров производственного обучения с участием представителей ООО «Автоцентр Флагман» из Гродно, ИП «Роберт Бош» из Минска. В конкурсе и семинаре принимают участие представители учреждений профессионального образования Гродненской области, осуществляющие подготовку специалистов по специальностям автомобильного профиля. 

– На семинары в будущем будем приглашать больше производителей оборудования, организаций, занимающихся поставкой запчастей. От них хотелось бы услышать тенденции автомобилестроения, потребность в кадрах. Ведь нам важно, чтобы наш выпускник через три года был конкурентоспособным, а не думал, где бы переучиться для трудоустройства. 

Конкурс также проводится с целью демонстрации учащимися профессиональных компетенций, формирования мотивационной готовности к труду по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», формирования высокотехнологичной образовательной среды, способствующей становлению квалифицированной, мобильной и конкурентоспособной личности. Также он способствует выявлению талантливых, творческих ребят и созданию условий для профессионального роста учащихся, популяризации профессии.

–  К примеру, участника команды из Слонима, которому всего 18 лет, уже сегодня готовы взять на работу на СТО, – рассказал Олег Рахунок. – В такие минуты понимаешь, что работаешь не зря. 



Учащийся Волковысского аграрного колледжа Артем Шинкель сам вызвался представить свое учебное заведение:

– Приехал в составе команды с двумя мастерами и еще двумя парнями. Всего три участника, каждый из которых соревнуется в одной из трех номинаций. С детства помогал отцу чинить автомобили на СТО, поэтому все это мне близко и понятно. В будущем хотел бы открыть свое дело. Но для этого надо много знать и уметь. Познакомился здесь с ребятами из других городов, будем теперь на связи. 

Заведующий автомобильным отделением Лидского колледжа Михаил Сачек рассказал, что не имеет права быть судьей для ребят из своего учебного заведения:

– Их судят другие мастера из других колледжей. В целом оцениваем правильность сборки двигателя, на что отведен один час. Обращаем внимание на последовательность технологических операций, которые участник должен соблюсти. Каждой присваивается определенное количество баллов. Максимальное количество – 100 баллов. 




По мнению участников, конкурс укрепляет связи между учреждениями образования Гродненской области и способствует повышению эффективности организации сетевого обучения по специальностям автомобильного профиля в рамках ресурсного центра колледжа, а также содействует развитию поиска новых управленческих решений по оснащению, оптимизации и активизации деятельности учебно-производственных мастерских. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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