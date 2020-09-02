В Гродно введено в строй студенческое общежитие на 1030 мест

Его возведение было инициировано Президентом после того, как в 2018 году вузовская молодежь озвучила перед Главой государства проблему нехватки мест в университетских общежитиях. В итоге было принято решение о строительстве нового здания, которое всего спустя 13 месяцев после начала работ открыло свои двери для молодых жильцов.Сроки позволяли ввести общежитие в декабре, но сотрудники ОАО «Гроднопромстрой» постарались, чтобы студенты получили свой новый дом именно к началу занятий – процесс заселения стартовал уже в конце августа. Молодые новоселы успели убедиться: здесь есть все необходимое, чтобы жить с комфортом.На типовых этажах – по 14 жилых блоков, в каждом из которых – по три комнаты, кухня, ванная и туалет. В корпусе есть также помещения для самоподготовки, кружковой работы, медицинский блок, буфет, тренажерный зал, спортплощадка и даже места для проживания гостей, например, приехавших родственников.Поскольку желающих поселиться именно здесь было немало, студенты сами придумали систему распределения мест., – рассказываетВажность и своевременность появления нового объекта отметил иСтуденты также охотно делились своими впечатлениями от первых дней жизни в новом общежитии., – рассказываетВыступая на торжественной церемонии,рассказал, что обустройство комфортных условий жизни для белорусского студенчества является одной из приоритетных задач государства. Он напомнил о минской Студенческой деревне, где живут 10 тысяч человек, а также об аналогичных гродненским комфортных общежитиях, введенных в строй в Барановичах и Бресте. Кроме того, по его словам, уже известно о выделении средств на строительство еще четырех зданий такого же типа в 2021–2025 годах.