В Гродно введено в строй студенческое общежитие на 1030 мест

Замечательный подарок к началу учебного года получили студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В областном центре в торжественной обстановке было введено в строй новое 13-этажное общежитие.
Его возведение было инициировано Президентом после того, как в 2018 году вузовская молодежь озвучила перед Главой государства проблему нехватки мест в университетских общежитиях. В итоге было принято решение о строительстве нового здания, которое всего спустя 13 месяцев после начала работ открыло свои двери для молодых жильцов.
Сроки позволяли ввести общежитие в декабре, но сотрудники ОАО «Гроднопромстрой» постарались, чтобы студенты получили свой новый дом именно к началу занятий – процесс заселения стартовал уже в конце августа. Молодые новоселы успели убедиться: здесь есть все необходимое, чтобы жить с комфортом.
На типовых этажах – по 14 жилых блоков, в каждом из которых – по три комнаты, кухня, ванная и туалет. В корпусе есть также помещения для самоподготовки, кружковой работы, медицинский блок, буфет, тренажерный зал, спортплощадка и даже места для проживания гостей, например, приехавших родственников.
Поскольку желающих поселиться именно здесь было немало, студенты сами придумали систему распределения мест.
– Право заселиться в новое общежитие получили студенты, которые набрали наибольшее количество баллов по нашей рейтинговой системе, – рассказывает ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко. – Эта система была разработана самими студентами. Критерии оценки: хорошая учеба, занятия научной деятельностью, достижения в общественной, творческой и спортивной сферах. Таким образом, здесь получили места ребята со всех наших факультетов, кроме военного – они живут отдельно. Могу сказать, что с введением этого общежития мы практически решили проблему с расселением иногородних студентов.
Важность и своевременность появления нового объекта отметил и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник:
– Студенчество многие считают лучшим этапом в жизни, когда молодые люди учатся общаться, приобретают новых друзей, вступают во взрослую жизнь. Но это и время, когда необходимо самостоятельно решать бытовые проблемы. А они отнимают время от учебы, требуют немалых финансовых затрат, в частности, при съеме жилья. Поэтому мы благодарны Президенту, что по его решению в Гродно было построено два общежития – одно из них мы торжественно вводим сейчас. Чуть раньше аналогичное здание получили студенты-медики.
Студенты также охотно делились своими впечатлениями от первых дней жизни в новом общежитии.
– Я из Пинска, – рассказывает студентка 4 курса факультета психологии Татьяна Вильковская. – Стараюсь активно участвовать в жизни моего университета, и администрация это ценила – я всегда получала место в общежитии. Однажды мне пришлось несколько месяцев снимать жилье – почувствовала разницу: съемная квартира обошлась в восемь раз дороже. Сейчас я въехала в новое общежитие – и очень рада, что именно мне была предоставлена такая возможность.
Выступая на торжественной церемонии, заместитель министра образования Сергей Рудый рассказал, что обустройство комфортных условий жизни для белорусского студенчества является одной из приоритетных задач государства. Он напомнил о минской Студенческой деревне, где живут 10 тысяч человек, а также об аналогичных гродненским комфортных общежитиях, введенных в строй в Барановичах и Бресте. Кроме того, по его словам, уже известно о выделении средств на строительство еще четырех зданий такого же типа в 2021–2025 годах.
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В Гродно введено в строй студенческое общежитие на 1030 мест
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Фото: Алексей БИБИКОВ