В городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с благодарностью медперсоналу и поддержкой сегодня приехали гродненцы. Собрал вместе для благого дела неравнодушных людей областной комитет БРСМ. Бесплатные горячие обеды, пиццу, выпечку привезли «Пекарня № 1», «Pizza&Coffee», «Paradise», областной комитет БРСМ приобрел для больницы одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства. А один из салонов предложил медперсоналу оказать парикмахерские услуги за полцены.
Первый секретарь Гродненского ОК ОО «БРСМ» Анна Саросек рассказала, кто присоединился к такой акции:
— Сегодня немало людей готовы оказать посильную помощь и медперсоналу, и одиноким пенсионерам. Это стало очевидно, как только мы 23 марта открыли молодежную "горячую линию", чтобы по необходимости доставлять пожилым и одиноким людям продукты, рецепты. Она оказалась востребованной. А вскоре нам стали звонить и гродненцы, готовые присоединиться к нашим волонтерам. Так и возникла идея собрать всех вместе и приехать с благодарностью и поддержкой к медперсоналу.
Такое внимание оказалось кстати.
Фото Гродненского ОК БРСМ
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В Гродно под эгидой областного комитета БРСМ проходит акция «Спасибо медикам!»
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