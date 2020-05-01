В Гродненской области волонтеры БРСМ распространили свыше 30 тысяч листовок профилактической направленности

Информация никогда не бывает лишней, особенно в пору непростой эпидемиологической ситуации в мире. Поэтому листовки с информацией о профилактике коронавируса и о том, куда людям в первую очередь следует обращаться за помощью, размещаются волонтерами БРСМ на специальных стендах, расклеиваются в подъездах жилых домов, доставляются в почтовые ящики. Дошло дело и до общественного транспорта. Счет листовок идет даже не на тысячи – на десятки тысяч!

С деталями – первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек:

– Сейчас такое время, что общество испытывается на прочность. Особо уязвима категория пожилых людей. И всем вирусам назло мы должны выстоять и, развиваясь, двигаться дальше. Волонтеры БРСМ ныне доставляют пожилым людям продукты питания, другие товары первой необходимости, лекарства. Но мы решили пойти дальше: информационная работа – еще одно направление нашей деятельности. Поэтому за небольшой временной отрезок на Гродненщине наши волонтеры распространили более 30.000 листовок с указанием телефонов горячей линии, контактов больниц и иных учреждений, куда можно оперативно обратиться за помощью. Люди чувствуют заботу о себе и высказывают слова признательности. Это дорогого стоит!

Добавлю также, что основной костяк волонтеров – это студенты гродненских ВУЗов, которые в свободное от учебы время делают общественно-полезное дело.

Мелочей в этой работе нет. К примеру, чтобы минимизировать контакт с пассажирами в автобусах и троллейбусах, молодые активисты расклеивают листовки в салонах, еще до выхода общественного транспорта на линию.

Фото: газета «Гродненская праўда»