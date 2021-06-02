В Гродненской области появился новый туристический маршрут, посвященный Волковысскому краю

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Новый турмаршрут зарегистрирован в Национальном агентстве по туризму. Недавно его презентовали для представителей туриндустрии. Теперь объекты маршрута можно включать в программу путешествий по региону.– пояснили в управлении спорта и туризма облисполкома и добавили, что в регионе на должном уровне развит агроэкотуризм.Нельзя не упомянуть и находящиеся на территории района знаменитые белорусские Мальдивы – меловые карьеры предприятия ОАО "Красносельскстройматериалы". Туристам пока что рекомендуется воздержаться от посещения технических объектов в целях безопасности. Помимо прочего, сейчас идет проектирование смотровой площадки для туристов над одним из карьеров. Привлечь гостей может и расположенный на предприятии музей.У нового маршрута теперь есть два аттестованных экскурсовода. В целом в Гродненской области в конце мая профессиональную аттестацию, подтверждающую квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, прошли почти тридцать человек. В их числе 23 экскурсовода и 5 гидов-переводчиков, владеющих польским, английским и немецким языками. Сегодня такие специалисты есть в каждом районе области.В управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома отметили, что сейчас на внутренний туризм возлагаются большие надежды. О популярности такого отдыха говорит не столько статистика, но и тот факт, что на парковках для туристических автобусов в Гродно и у других интересных объектов региона появляется все больше транспорта из других регионов.