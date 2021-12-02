В Гродненской области первым компонентом вакцины привиты 42% жителей

На Гродненщине первым компонентом вакцины против коронавируса привиты 42% жителей. Об этом сегодня во время прямой линии в Щучинском районе сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщает пресс-служба облисполкома.
На прямую линию поступило 12 вопросов на различные темы – от бизнес-сферы до работы систем ЖКХ и здравоохранения. Некоторые из них касались пандемии коронавируса.
– На протяжении четырех недель наблюдается устойчивое снижение заболеваемости. По сравнению с пиковыми значениями этого года практически в полтора раза стало меньше пациентов с коронавирусом, находящихся на стационарном лечении, – отметил Владимир Караник. Благодаря этому, как добавил он, удалось вернуть к нормальному режиму работы практически все районные больницы в области. Сейчас помощь пациентам с коронавирусом оказывается на базе межрайонных центров.
– Мы прошли эту волну с более низкими показателями, чем год назад. За это хочу поблагодарить и жителей области, которые услышали наши рекомендации по социальному дистанцированию, соблюдению мер индивидуальной защиты, – подчеркнул Владимир Караник.
Дает эффект и вакцинация, которая в регионе идет хорошими темпами. Первым компонентом вакцины привиты 42% жителей области. Основной упор в вакцинации был сделан на граждан старше 61 года, а также людей, которые имеют хронические заболевания. В этих категориях доля привитых превысила 70%, что может свидетельствовать о формировании иммунной прослойки. Высока доля вакцинированных в сфере социальной защиты, среди медиков, работников торговли, образования и ЖКХ.
Фото из архива БЕЛТА