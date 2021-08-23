В Греции зафиксировали второй случай смерти вакцинированного от COVID-19

В Греции зарегистрирован второй случай смерти от коронавирусной инфекции полностью вакцинированного человека. Об этом информирует ERT.
Фото: pixabay.com
В отделении интенсивной терапии больницы острова Закинтос ночью 22 августа умер 77-летний мужчина. Отмечается, что он попал в отделение для больных COVID-19 30 июля. С 10 августа врачи перевели его на ИВЛ.
По данным больницы, мужчина был привит, однако у него был ослаблен иммунитет из-за очень серьезного основного заболевания, от которого он получал сильнодействующие лекарства, существенно влияющие на эффективность вакцины.
Напомним, о первом случае смерти пациента, получившего вакцину от коронавируса, стало известно 16 августа. Мужчина не имел основных заболеваний, а его смерть врач назвал исключением.
К слову, в Греции ежедневно выявляется более 3 тысяч инфицированных коронавирусом.