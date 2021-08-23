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В Греции зафиксировали второй случай смерти вакцинированного от COVID-19

В Греции зарегистрирован второй случай смерти от коронавирусной инфекции полностью вакцинированного человека. Об этом информирует ERT.

Фото: pixabay.com

В отделении интенсивной терапии больницы острова Закинтос ночью 22 августа умер 77-летний мужчина. Отмечается, что он попал в отделение для больных COVID-19 30 июля. С 10 августа врачи перевели его на ИВЛ. 

По данным больницы, мужчина был привит, однако у него был ослаблен иммунитет из-за очень серьезного основного заболевания, от которого он получал сильнодействующие лекарства, существенно влияющие на эффективность вакцины.

Напомним, о первом случае смерти пациента, получившего вакцину от коронавируса, стало известно 16 августа. Мужчина не имел основных заболеваний, а его смерть врач назвал исключением. 

К слову, в Греции ежедневно выявляется более 3 тысяч инфицированных коронавирусом.
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