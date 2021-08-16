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  2. В Греции впервые зафиксировали смерть вакцинированного от COVID-19 пациента

В Греции впервые зафиксировали смерть вакцинированного от COVID-19 пациента

Первый случай смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавирусной инфекции, зарегистрирован в Греции. Об этом сообщает РИА Новости


Директор второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никос Каправелос рассказал, что у пациента не было основных заболеваний: 

– Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч.

Медик также уточнил, что из-за коронавируса помимо непривитых людей в опасности также находятся и вакцинированные: 

– Мы не должны обожествлять привитых, угроза их здоровью также есть, – подчеркнул Каправелос.

Врач обратил внимание на мутацию вируса «дельта», которая является сигналом новой пандемии. 

В Греции ежедневно выявляется более 3 тысяч инфицированных коронавирусом.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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