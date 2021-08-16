В Греции впервые зафиксировали смерть вакцинированного от COVID-19 пациента

Первый случай смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавирусной инфекции, зарегистрирован в Греции. Об этом сообщает РИА Новости.
Директор второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никос Каправелос рассказал, что у пациента не было основных заболеваний:
– Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч.
Медик также уточнил, что из-за коронавируса помимо непривитых людей в опасности также находятся и вакцинированные:
– Мы не должны обожествлять привитых, угроза их здоровью также есть, – подчеркнул Каправелос.
Врач обратил внимание на мутацию вируса «дельта», которая является сигналом новой пандемии.
В Греции ежедневно выявляется более 3 тысяч инфицированных коронавирусом.