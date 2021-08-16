В Греции впервые зафиксировали смерть вакцинированного от COVID-19 пациента

Директор второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никос Каправелос рассказал, что у пациента не было основных заболеваний:Медик также уточнил, что из-за коронавируса помимо непривитых людей в опасности также находятся и вакцинированные:, – подчеркнул Каправелос.Врач обратил внимание на мутацию вируса «дельта», которая является сигналом новой пандемии.В Греции ежедневно выявляется более 3 тысяч инфицированных коронавирусом.