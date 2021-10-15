В ГПК сообщили, что польские силовики доставили большую группу беженцев к границе

Отмечается, что представители пограничной стражи намеревались вытеснить мигрантов на территорию Беларуси. С этой целью они частично демонтировали заграждение, установленное на польской территории.отмечается в сообщении.В ГПК добавили, что доказательством безразличия Польши к судьбам беженцев является и тот факт, что ее правительство постоянно заявляет о необходимости дополнительного финансирования со стороны Евросоюза для борьбы с миграционным кризисом.заключили в Госпогранкомитете.