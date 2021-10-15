В ГПК сообщили, что польские силовики доставили большую группу беженцев к границе

Вчера польские силовики на нескольких транспортных средствах доставили на линию польско-белорусской границы группу беженцев – всего около 20 человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Отмечается, что представители пограничной стражи намеревались вытеснить мигрантов на территорию Беларуси. С этой целью они частично демонтировали заграждение, установленное на польской территории.
– Попытка незаметно выдавить очередную группу в Беларусь не удалась ввиду оперативного прибытия белорусского пограничного наряда. Несмотря на то, что польские военные заставляли иностранцев незаконно пересечь границу, вся группа продолжала оставаться на территории Польши и отказывалась идти через демонтированное заграждение. В результате польская сторона была вынуждена забрать всех беженцев. Факты подвоза польскими силовиками беженцев из глубины своей территории фиксируются ежедневно. Бесчеловечные методы и способы вытеснения иностранцев, использование в отношении людей оружия и дубинок тщательно скрываются от общественности и тем более от европейских международных организаций, – отмечается в сообщении.
В ГПК добавили, что доказательством безразличия Польши к судьбам беженцев является и тот факт, что ее правительство постоянно заявляет о необходимости дополнительного финансирования со стороны Евросоюза для борьбы с миграционным кризисом.
– Однако просят деньги не на помощь людям, находящимся в сложной ситуации, а на создание узаконенной системы нарушения прав человека, – заключили в Госпогранкомитете.