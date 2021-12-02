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  2. В ГПК рассказали, что стало основной причиной скопления фур на границе

В ГПК рассказали, что стало основной причиной скопления фур на границе

Основной причиной скопления фур на границе является невыполнение Польшей и Литвой договоренностей по оформлению грузового транспорта. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.


Отмечается, что за прошедшие сутки только три из девяти европейских пунктов пропуска на границе с нашей страной выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта.

Литовская сторона снова не выполнила норму по пропуску грузовиков. В пункте "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог") сопредельная сторона оформила лишь 59% машин.

На польском направлении после закрытия пункта пропуска "Кузница Белостокская" поток грузового транспорта перераспределился на другие погранпереходы. Договоренности по оформлению фур польская сторона выполняет всего на 65%: 

–Это приводит к большому скоплению машин на других направлениях. Так, несмотря на то, что за минувшие сутки латвийские пункты пропуска выполнили договоренности в полном объеме, на данном направлении продолжают скапливаться большегрузы, – добавили в Госпогранкомитете. 

В ГПК также отметили, что после прохождения всех контрольных служб на белорусской стороне водителям приходится ожидать въезда в Литву и Польшу более 4 часов, а в Латвию – 3.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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