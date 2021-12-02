В ГПК рассказали, что стало основной причиной скопления фур на границе

Основной причиной скопления фур на границе является невыполнение Польшей и Литвой договоренностей по оформлению грузового транспорта. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Отмечается, что за прошедшие сутки только три из девяти европейских пунктов пропуска на границе с нашей страной выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта.
Литовская сторона снова не выполнила норму по пропуску грузовиков. В пункте "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог") сопредельная сторона оформила лишь 59% машин.
На польском направлении после закрытия пункта пропуска "Кузница Белостокская" поток грузового транспорта перераспределился на другие погранпереходы. Договоренности по оформлению фур польская сторона выполняет всего на 65%:
–Это приводит к большому скоплению машин на других направлениях. Так, несмотря на то, что за минувшие сутки латвийские пункты пропуска выполнили договоренности в полном объеме, на данном направлении продолжают скапливаться большегрузы, – добавили в Госпогранкомитете.
В ГПК также отметили, что после прохождения всех контрольных служб на белорусской стороне водителям приходится ожидать въезда в Литву и Польшу более 4 часов, а в Латвию – 3.