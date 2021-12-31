В Гонконге подозревают первые за три месяца локальные случаи передачи коронавируса

По предварительной информации медиков, в городе впервые за 84 дня зафиксировано два локальных случая заражения.Ожидается, что они будут официально подтверждены позднее на сегодняшней пресс-конференции, которую собирает руководство организаций здравоохранения.Специалисты допускают, что речь может идти об омикрон-штамме. Первым зараженным этим вариантом в регионе стал член экипажа авиакомпании. Он нарушил режим самоизоляции и посетил ресторан в торговом центре. После чего предварительно положительный результат теста получили его пожилой отец и другой посетитель ресторана., – отметил в эфире радиостанции медицинский эксперт Дэвид Хуэй, консультирующий правительство. Он призвал местных жителей избегать скопления людей и новогодних гуляний.С 8 октября в Гонконге регистрировались только завозные случаи заражения коронавирусной инфекцией, которые эффективно пресекались в аэропорту и карантинных отелях. Отмечается, что в случае подтверждения локальной вспышки могут быть нарушены планы открытия границы с материковым Китаем для поездок граждан без их нахождения в самоизоляции.