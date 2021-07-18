В Гомельской области спасатели дважды за сутки выезжали на пожары в магазинах

В райцентре горел магазин сети «Родны кут» с ассортиментом продовольственных и промышленных товаров. В момент происшествия он был закрыт.В момент бедствия был закрыт. Огонь повредил холодильник, кассовый аппарат, имущество внутри. Из-за копоти обновления потребует и интерьер. Спасатели справились с возгоранием. Установлено, что торговое предприятие не охранялось и не было оборудовано системой оповещения. Рассматриваемая причина пожара - проблемы с электросетями или электрооборудованием.В Гомеле магазин смешанного ассортимента пристроен к многоквартирному жилому дому. И он без сторожевой охраны, зато оборудован системой автоматической сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». Возгорание обнаружила заведующая магазина, и оно было ликвидировано своими силами до приезда специалистов МЧС. Повреждено оборудование и товары. В обоих случаях люди не пострадали. Обстоятельства инцидентов уточняются.Фото МЧС