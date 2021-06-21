Осуществлять контроль скорости с 21 по 27 июня мобильные датчики будут на четырех участках дорог Гомельской области, передает БЕЛТА.
Согласно информации отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, в указанный период устройства будут находиться на 291-м км трассы М5 Минск – Гомель. На этом участке водители всех транспортных средств могут ехать скоростью 80 км/ч.
Мобильные датчики также будут контролировать ситуацию на 30-м км подъезда к Гомелю от М-10. Легковой транспорт здесь может передвигаться со скоростью не выше 90 км/ч, а грузовой – не более 70 км/ч.
22, 25, 26, 27 июня контроль скорости с помощью мобильных устройств будет проводиться на Восточном обходе в Гомеле в районе пересечения с ул. Головацкого, где всем водителям разрешено ехать со скоростью 60 км/ч.
21 и 23–24 июня датчики будут находиться в районе дома № 25 по ул. Ульяновской в Мозыре. Скоростное ограничение для всех водителей составляет 60 км/ч.
УГАИ обращает внимание на данную информацию и отмечает, что все устройства работают в двух направлениях.
– В пути вы не должны подвергать опасности других участников дорожного движения. Всегда помните, что превышение скоростного режима – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий, – отметили в Госавтоинспекции.
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В Гомельской области на четырех участках дорог будут работать мобильные датчики контроля скорости
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