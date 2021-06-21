В Гомельской области на четырех участках дорог будут работать мобильные датчики контроля скорости

Согласно информации отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, в указанный период устройства будут находиться на 291-м км трассы М5 Минск – Гомель. На этом участке водители всех транспортных средств могут ехать скоростью 80 км/ч.Мобильные датчики также будут контролировать ситуацию на 30-м км подъезда к Гомелю от М-10. Легковой транспорт здесь может передвигаться со скоростью не выше 90 км/ч, а грузовой – не более 70 км/ч.22, 25, 26, 27 июня контроль скорости с помощью мобильных устройств будет проводиться на Восточном обходе в Гомеле в районе пересечения с ул. Головацкого, где всем водителям разрешено ехать со скоростью 60 км/ч.21 и 23–24 июня датчики будут находиться в районе дома № 25 по ул. Ульяновской в Мозыре. Скоростное ограничение для всех водителей составляет 60 км/ч.УГАИ обращает внимание на данную информацию и отмечает, что все устройства работают в двух направлениях.отметили в Госавтоинспекции.