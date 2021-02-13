Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Гомельской области дорожные службы и госавтоинспекция в условиях обильного снегопада работают в усиленном режиме

В Гомельской области дорожные службы и госавтоинспекция в условиях обильного снегопада работают в усиленном режиме

Регион буквально засыпало снегом, повсеместно констатируются рекордные показатели выпадения осадков. В сочетании с морозом и ветром погода довольно сложная как для движения транспорта, так и для пребывания на открытом воздухе. 


Для очистки дорог максимально задействована дорожная техника. Представители службы работают в тесном контакте с госавтоинспекций. Если несколько дней назад в мониторинге состояния дорог было задействовано несколько экипажей ГАИ, то сейчас этим занимается практически весь личный состав. Госавтоинспекторы продолжают приходить на помощь к водителям, которые застряли в непогоду на трассах. Они призывают не оставлять технику на обочинах, что препятствует работе дорожных машин и может привести к повреждению стоящего транспорта. В то же время милиционеры просят по возможности воздерживаться от поездок. 


К сожалению, в условиях непогоды не обходится без ДТП и других происшествий, в ликвидации которых самое активное участие принимают также спасатели. В частности, в агрогородке Бобовичи Гомельского района из-за снега обрушилась кровля молочно-товарной фермы. До приезда спасателей работники МТФ эвакуировали 193 коровы. Прибывшие специалисты МЧС помогли укрепить строительные конструкции. 


В условиях зимней погоды актуальным является соблюдении мер безопасности теми, кому необходимо выйти на улицу: не затянуть пребывание, не допустить обморожения и переохлаждения.

Фото БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Минздраве рассказали, какие больницы вернутся к приему пациентов
В Японии произошло мощное землетрясение
Пьяного бесправника задержали в Минске в результате погони
"Витэн" разгромил "Минск" в чемпионате Беларуси по мини-футболу
Анна Сола завоевала бронзу в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону
Футболисты минского "Динамо" победили "Туапсе" на сборе в Сочи
Петровский о ближайшей пятилетке: социальная роль государства сохраняется, ломки системы не будет
В Гомельской области дорожные службы и госавтоинспекция в условиях обильного снегопада работают в усиленном режиме
Депутаты Палаты Представителей Сергей Клишевич и Игорь Завалей провели онлайн встречу с испанскими коммунистами
В Аргентине нашли новый вид древних рептилий
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Справедливость и предпринимательство
Испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Australuan Open
Патриотизм формируется кропотливым и вдумчивым трудом - эксперт БИСИ
В Пружанах определился победитель областных соревнований «Золотая шайба»
Автопробег «За единую Беларусь!» - стрим с афганского концерта
Волейболистки "Минчанки" уступили "Локомотиву" в матче российской суперлиги
На участке дороги Минск - Микашевичи движение возобновлено
Баскетболисты "Зенита" победили ЦСКА в центральном матче Единой лиги ВТБ
В Бресте появилась фотозона ко Дню всех влюбленных
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении
Финальный этап Кубка мира по биатлону пройдет Эстерсунде
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
О, спорт, тяжко с тобой
Токарь ОАО «Достоево» Ивановского района Александр Бахур рассказал о том, как выполнял свой воинский долг в Афганистане
В Добрушском районе на железнодорожном переезде столкнулись большегруз и товарный состав
ГАИ Витебской области оказывает помощь застрявшим на дороге водителям
Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова выиграла чемпионат Беларуси в помещениях
В Гомельской области COVID-19 идет на спад – больницы возвращаются к обычному режиму работы
В Солигорском районе всем миром сражаются со снегом
В Петриковском районе стокнулись фура и Mazda, водитель легковушки погиб
В Орше поезд сбил рабочих
ГАИ продолжает специальный план "Погода" на дорогах Минской области
Журналист провел день с многодетной семьей новоселов и воочию убедился: господдержка в нашей стране доступна всем нуждающимся и имеет вполне материальное выражение
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Страницы поздней любви
Яна Кошкина попозировала перед камерой в рубашке на голое тело
Что ждет белорусские леса, на прямой линии рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко
Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Минской области в матче любительского турнира
Аналитик БИСИ: уникальная природа - весомый фактор развития Беларуси
Около 90 единиц снегоуборочной техники работают по очистке дорог Могилева
Спринтер Сергей Пустобаев первенствовал на чемпионате Беларуси по легкой атлетике в помещениях
Семь человек погибли при взрыве в Могадишо
Мультиметр в помощь: вместе со специалистом мы проверили, правильно ли освещены различные помещения
В Минске выявили цех по изготовлению протестной атрибутики
Раки – просите прощения у обиженных, Весы – избегайте конфликтов
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Любовь не всегда права
Фотоконкурс «Дети — цветки жизни». Лучшие фото недели
Интернет-мошенник выманил у жительницы Гродно более $11 тыс.
«Снежный снайпер» собрал в «Раубичах» почти 200 биатлонистов-любителей со всей страны
Авторы
СКАНИРУЙТЕ