В Гомельской области дорожные службы и госавтоинспекция в условиях обильного снегопада работают в усиленном режиме

Для очистки дорог максимально задействована дорожная техника. Представители службы работают в тесном контакте с госавтоинспекций. Если несколько дней назад в мониторинге состояния дорог было задействовано несколько экипажей ГАИ, то сейчас этим занимается практически весь личный состав. Госавтоинспекторы продолжают приходить на помощь к водителям, которые застряли в непогоду на трассах. Они призывают не оставлять технику на обочинах, что препятствует работе дорожных машин и может привести к повреждению стоящего транспорта. В то же время милиционеры просят по возможности воздерживаться от поездок.
К сожалению, в условиях непогоды не обходится без ДТП и других происшествий, в ликвидации которых самое активное участие принимают также спасатели. В частности, в агрогородке Бобовичи Гомельского района из-за снега обрушилась кровля молочно-товарной фермы. До приезда спасателей работники МТФ эвакуировали 193 коровы. Прибывшие специалисты МЧС помогли укрепить строительные конструкции.
В условиях зимней погоды актуальным является соблюдении мер безопасности теми, кому необходимо выйти на улицу: не затянуть пребывание, не допустить обморожения и переохлаждения.
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