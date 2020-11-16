В Гомельской и Витебской областях сегодня продолжили зарыбление

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Озеро Орце в Миорском районе сегодня также зарыбляют посадочным материалом. На минувшей неделе новые обитатели благодаря усилиям общества появились в озере Кошо Городокского района и озере Серокоротня Сенненского района. Удача ждет рыбаков в будущем также благодаря обновлению генофонда ихтиофауны Полуозерья и Вечелья Ушачского района.Напомним, зарыбление в республике в начале ноября стартовало с Чигиринского водохранилища на границе Кировского и Быховского районов. Полторы тонны мальков щуки пополнили популяцию востребованного у любителей отдыха со спиннингом водоема. Аналогичные природоохранные акции организовали в трех районах Брестчины.Карпов, амуров и карасей выпустили в озеро Кончицкое в Пинском районе и в Дубенецкое водохранилище в Столинском, а также в озеро Ореховское в Жабинковском районе. На первом этапе тонна карпа, карася и амура отправилась в Малоритский район, 215 килограммов привезли на Пинщину, 400 килограммов – в Столинский район. Через неделю зарыбление в эти водоемы повторят, на очереди в области еще одно озеро, которое находится в Ляховичском районе, уточнил заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «БООР» Владимир Козловский.Фото и видео Павла Скурлова