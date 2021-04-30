Овчарка без привязи и намордника набросилась на врача, прибывшую по вызову в частный сектор. Собака повалила женщину на землю и покусала. После этого медик долго лечилась, ей потребовалась операция.
Иллюстрационное фото
Пострадавшая обратилась в суд за денежной компенсацией морального вреда. Суд Железнодорожного района удовлетворил требования истицы частично. После подачи апелляции в областной суд его коллегия по гражданским делам увеличила размер денежной компенсации морального вреда: с хозяев собаки в пользу пострадавшей солидарно взыскано 2500 рублей. Также ответчики должны возместить расходы по оказанию юридической помощи и выплатить в доход государства пошлину.
Решение суда вступило в силу.
Фото: pixabay.com
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В Гомеле вынесен приговор хозяевам собаки, покусавшей врача
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