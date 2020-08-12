В Гомеле умер арестованный мужчина, СК проводит проверку

В Гомеле умер арестованный 25-летний мужчина, УСК по Гомельской области проводит проверку. Об этом сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович, передает БЕЛТА.

Предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток.

Мужчину направили к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанина доставили в учреждение здравоохранения, где он скончался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Во время осмотра видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.