SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.47
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Гомеле силовые ведомства и некоторые предприятия передали медикам 24 легковых автомобиля

В Гомеле силовые ведомства и некоторые предприятия передали медикам 24 легковых автомобиля

Четыре автомобиля передало городским учреждениям здравоохранения УВД Гомельского облисполкома, два автомобиля – УСК по Гомельской области, по три – ОАО «Гомельоблавтотранс» и ПО «Белоруснефть». 12 автомобилей передало Гомельское областное управление МЧС. Ключи от транспорта и подарочные сертификаты с благодарностью приняла главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Екатерина Цитко.

– Все силы сейчас направлены на борьбу с COVID-19, – сказала она. – Качественная и своевременно оказанная медицинская помощь – залог успеха в сохранении и укреплении здоровья людей. Безусловно, транспортная составляющая имеет в этом также  большое значение.

– Автомобили значительно повысят мобильность врачей и медперсонала. Они смогут быстрее прибыть к нуждающимся в помощи горожанам, транспортировать их при необходимости в больницу, – подчеркнул председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко.

24 машины – это практически 25 процентов обновления транспорта системы здравоохранения города. 


Участники мероприятия подчеркивали фактор взаимопомощи структур и ведомств в деле укрепления системы здравоохранения, что отвечает духу Года народного единства.

Фото gp.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы