В Гомеле проходит акция «Соберем детей в школу»

Двенадцать рюкзаков со школьными принадлежностями вручил сегодня на городской благотворительной акции в театре кукол мэр областного центра Петр Кириченко. Мальчики и девочки, которые их получили, находятся сейчас в городском социально-педагогическом центре. Петр Алексеевич пожелал ребятам успешной учебы, от которой напрямую зависит их дальнейшая жизнь, а также здоровья, обретения тепла и заботы.





Четверым юным гомельчанам, нуждающимся в социальной поддержке, помогли подготовиться к новому учебному году хоккеисты клуба «Гомель». Депутаты горсовета провели благотворительную акцию «Открой мир знаний» с вручением принадлежностей в отделении дневного пребывания инвалидов Центра социального обслуживания в одном из районов Гомеля.

Волонтеры Красного Креста организовали более 50 фандрайзинговых мероприятий, в рамках которых собрали около 1,5 тысячи белорусских рублей, 214 портфелей, 348 комплектов канцелярских товаров, а также одежду, несколько сот пар обуви. И уже передали помощь 143 нуждающимся мальчикам и девочкам. 26 августа председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Алла Смоляк вручит портфели детям переселенцев из Украины.

Фото газеты «Гомельские ведомости»





