На ОАО «Гомельский литейный завод "Центролит"» загорелась компрессорная. Сигнал об этом поступил в службу спасения накануне поздно вечером.
Спасатели констатировали горение кровли здания компрессорной, пристроенной к литейному цеху, приступили к ликвидации бедствия и справились с ним. Огонь практически полностью уничтожил кровлю, повреждена и установка.
– Люди не пострадали, технологический процесс не был нарушен, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
В качестве причины бедствия рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Проводится проверка.
Фото МЧС
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В Гомеле произошло возгорание на крупном литейном заводе
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