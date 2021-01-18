В Гомеле произошло возгорание на крупном литейном заводе

Спасатели констатировали горение кровли здания компрессорной, пристроенной к литейному цеху, приступили к ликвидации бедствия и справились с ним. Огонь практически полностью уничтожил кровлю, повреждена и установка.– сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.В качестве причины бедствия рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Проводится проверка.Фото МЧС