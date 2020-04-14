Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Гомеле появится автокинотеатр под открытым небом

В Гомеле появится автокинотеатр под открытым небом

Гомельский кинопрокатчик — КУП «Кинотавр» — запускает показ фильмов в новом формате. Кинотеатр под открытым небом начнет работу в ближайшее время на окраине города.

Иллюстративное фото

Автокинотеатр начнет функционировать 24 апреля на парковке авторынка «Осовцы». Здесь установят светодиодный экран высокого качества размером 10 х 4 м. Звук же будет транслироваться в FM-диапазоне — на автомагнитолы в машинах, где будут находиться и зрители. По сути, в условиях самоизоляции.

— На первых порах, конечно же, оценим спрос, насколько это будет интересно и зрителям, и нам, — говорит директор КУП «Кинотавр» Николай Старостенко. — Надеюсь, киноманы оценят, и все сложится удачно. Тогда, конечно же, будем развивать это направление и предлагать дополнительные услуги, совершенствовать инфраструктуру.

Стоимость сеанса — 10 рублей с одной машины, независимо от количества пассажиров внутри. Поэтому поход семьей или компанией обойдется дешевле, чем в простой кинотеатр.

Мотив идеи очевиден. Как и то, что в условиях пандемии коронавируса количество публики в кинотеатрах существенно сократилось, а это побуждает прокатчиков идти на «творческие эксперименты» — искать и предлагать форматы досуга, отвечающие реалиям времени.

Первые автокинотеатры под открытым небом появились в Америке еще в начале 1930-х годов. Самый большой из них мог вместить 2500 автомобилей.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Дятлово праздничные мероприятия к 75-летию Великой Победы можно увидеть онлайн
К концу недели предприятия «Беллегпрома» выйдут на показатель 2 млн масок в сутки: накануне мы прошлись по аптекам и проверили их наличие
В Гомеле появится автокинотеатр под открытым небом
В стране пресечено уже 13 фактов незаконной реализации медицинских товаров
Сдача на краповый берет: подробности и яркие моменты
Главный педиатр: детей в тяжелом состоянии среди госпитализированных с COVID-19 в Минске нет
Президент подписал указ, стимулирующий потребление электроэнергии населением
Богдан: контакты 1-го уровня и выздоравливающие будут лечиться дома
Гродненец вошел в аккаунт бывшей жены и начал выяснять отношения с ее поклонниками
Стрим-спектакль "Нязваны госць" в Драмтеатре в Молодечно #БеларусьБЕЗcovid
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Аналитическая диарея
Помочь каждому: «скорая» в Витебске работает в обычном ритме
Кочанова посетила предприятия по выпуску средств индивидуальной защиты в Минске
Профком издательского дома «Беларусь сегодня» и корреспонденты «СБ» побывали в гостях у ветерана журналистики Федора Шлыка
Правительство увеличило квоты на производство антисептиков и дезинфицирующих средств
В Беларуси проходит акция «Дом без насилия»
В Борисовском районе служебно-разыскные собаки за сутки помогли раскрыть два преступления
Австралийцев оштрафовали за публикацию старых фотографий из отпуска
Минчанин, продавая маски под видом респираторов, "заработал" более 70 тысяч рублей
Что делать, если учитель жалуется на ребенка: 12 советов психолога
В Гродно сотрудники МЧС спасли жизнь 53-летнему мужчине
блог
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сломался лорнет
Авторы
СКАНИРУЙТЕ