В Гомеле появится автокинотеатр под открытым небом

Гомельский кинопрокатчик — КУП «Кинотавр» — запускает показ фильмов в новом формате. Кинотеатр под открытым небом начнет работу в ближайшее время на окраине города.

Иллюстративное фото

Автокинотеатр начнет функционировать 24 апреля на парковке авторынка «Осовцы». Здесь установят светодиодный экран высокого качества размером 10 х 4 м. Звук же будет транслироваться в FM-диапазоне — на автомагнитолы в машинах, где будут находиться и зрители. По сути, в условиях самоизоляции.

— На первых порах, конечно же, оценим спрос, насколько это будет интересно и зрителям, и нам, — говорит директор КУП «Кинотавр» Николай Старостенко. — Надеюсь, киноманы оценят, и все сложится удачно. Тогда, конечно же, будем развивать это направление и предлагать дополнительные услуги, совершенствовать инфраструктуру.

Стоимость сеанса — 10 рублей с одной машины, независимо от количества пассажиров внутри. Поэтому поход семьей или компанией обойдется дешевле, чем в простой кинотеатр.

Мотив идеи очевиден. Как и то, что в условиях пандемии коронавируса количество публики в кинотеатрах существенно сократилось, а это побуждает прокатчиков идти на «творческие эксперименты» — искать и предлагать форматы досуга, отвечающие реалиям времени.

Первые автокинотеатры под открытым небом появились в Америке еще в начале 1930-х годов. Самый большой из них мог вместить 2500 автомобилей.