В Гомеле наградили мастеров слова

В уютном конференц-зале Гомельского областного общественно-культурного центра сегодня тесно. Награждения сопровождаются бурными овациями, большинство участников праздника хорошо знакомы друг с другом. У редактора сектора подготовки информационных программ «Телерадиокомпании «Гомель» Марины Северьяновой – первое место за лучший авторский материал. Красивая мама троих детей не скрывает эмоций:
– Это был очень непростой год. Журналисты государственных СМИ находятся под сильным давлением, на их плечах особая ответственность –говорить людям правду. Если мы не будем работать честно, искренне и профессионально, информационное поле страны заполнит откровенное вранье.
Номинации разные, в них отмечены как индивидуальные успехи корреспондентов и фотокоров, так и коллективная работа редакций. У самой маленькой команды среди районок – редакции газеты «Советский район» (трудится всего 10 человек) сегодня серебро. На счету «советских» энтузиастов еще и самый успешный областной интернет-проект последних лет, рассказывает главный редактор Светлана Коломиец:
– Мы делаем акцент на обратную связь. Стараемся не сглаживать острые углы. За год почти 1000 вопросов проходят через редакцию. Мы решаем их коллективно: читатели, журналист, местная власть. Только в такой схеме есть результат. Отельная наша гордость – городской интернет-журнал https://belkagomel.by/. Он один из самых цитируемых и популярных сетевых изданий Гомельщины.
Последние два года показали, насколько журналистика – государственная профессия, выступая перед собравшимися, подчеркнул председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей:
–Журналист сегодня как никто другой самым активным образом влияет на процессы, происходящие в стране, формирует общественное мнение о событиях в нашей жизни. И в этом большая ответственность каждого, кто ведет разговор с читателем, слушателем, зрителем. Если еще совсем недавно в наше спокойное время слова «борьба» и «битва» использовались в основном в спортивных состязаниях и при уборке урожая, то прошлый год добавил борьбу за жизнь с коварным вирусом, а далее и вовсе стало понятно: в мире идет информационная война – беспощадная и беспринципная. Серьезные журналисты с классическим образованием и верностью журналистскому кодексу перешли от изысканного литературного слога к четким кратким предложениям телеграм-каналов, где идут самые настоящие баталии, вплоть до провокационных, за умы молодых и не очень молодых людей. Сегодня интернет-версии и телеграм-каналы есть у всех региональных изданий и телерадиокомпаний.
Остановимся на первых местах. «Лучшее печатное средство массовой информации Гомельской области» – газета «Гомельская праўда». «Лучшие авторские материалы в печатных средствах массовой информации» – Галина Шевченко, брагинский «Маяк Палесся». «Лучшие фотоматериалы» –Наталья Евенко, октябрьский «Чырвоны Кастрычнік». «Лучшее телевизионное, радиовещательное средство массовой информации» – «Телерадиокомпания «Гомель». «Лучшие авторские материалы в телевизионных и радиовещательных средствах массовой информации» – Марина Северьянова, «Телерадиокомпании «Гомель». «Лучшее сетевое издание, интернет-ресурс» – редакция буда-кошелевской газеты «Авангард». Специальными номинациями от Администрации Президента и Министерства информации были отмечены отдельные творческие личности и коллективы.
– Представители СМИ находятся на передовой. Они дают отпор, и весьма успешно, информационным атакам на страну, – отметил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. – Журналисты стоят на страже суверенитета Беларуси, ее нормальной жизни. Важно правдиво показать, что создается у нас, что строится. Надо рассказывать про самоотверженный труд наших людей на полях, фермах, на предприятиях и стройках. Год 2021-й – это Год народного единства. Спустя 80 лет после начала Великой Отечественной войны нам приходится защищать историческую правду о той войне. Журналистам, в частности, еще раз стоит обратиться к этому историческому времени и показать, как белорусский народ побеждал и восстанавливал разрушенную страну. Следующая задача – борьба с фейками в сети. Сегодня созданы государственные телеграм-каналы, которые успешно противостоят негативному влиянию, потому что рассказывают правду о том, как живет и развивается Беларусь.
За 14 лет проведения областного конкурса его победителями стали более 120 журналистов и фотокорреспондентов, а также 56 коллективов печатных и электронных СМИ.