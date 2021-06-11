В Гомеле наградили мастеров слова

За 14 лет проведения областного конкурса его победителями стали более 120 журналистов и фотокорреспондентов, а также 56 коллективов печатных и электронных СМИ.

В уютном конференц-зале Гомельского областного общественно-культурного центра сегодня тесно. Награждения сопровождаются бурными овациями, большинство участников праздника хорошо знакомы друг с другом. У– первое место за лучший авторский материал. Красивая мама троих детей не скрывает эмоций:Номинации разные, в них отмечены как индивидуальные успехи корреспондентов и фотокоров, так и коллективная работа редакций. У самой маленькой команды среди районок – редакции газеты «Советский район» (трудится всего 10 человек) сегодня серебро. На счету «советских» энтузиастов еще и самый успешный областной интернет-проект последних лет, рассказываетПоследние два года показали, насколько журналистика – государственная профессия, выступая перед собравшимися, подчеркнулОстановимся на первых местах. «Лучшее печатное средство массовой информации Гомельской области» – газета «Гомельская праўда». «Лучшие авторские материалы в печатных средствах массовой информации» – Галина Шевченко, брагинский «Маяк Палесся». «Лучшие фотоматериалы» –Наталья Евенко, октябрьский «Чырвоны Кастрычнік». «Лучшее телевизионное, радиовещательное средство массовой информации» – «Телерадиокомпания «Гомель». «Лучшие авторские материалы в телевизионных и радиовещательных средствах массовой информации» – Марина Северьянова, «Телерадиокомпании «Гомель». «Лучшее сетевое издание, интернет-ресурс» – редакция буда-кошелевской газеты «Авангард». Специальными номинациями от Администрации Президента и Министерства информации были отмечены отдельные творческие личности и коллективы.– отметил Г. –