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  2. В Гомеле 22-летний велосипедист на краденом двухколеснике пытался уйти от ГАИ

В Гомеле 22-летний велосипедист на краденом двухколеснике пытался уйти от ГАИ

Поздним вечером сотрудники ГАИ при патрулировании улиц областного центра обратили внимание на молодого человека, управляющего велосипедом. Он нервно отреагировал на появление инспекторов, но скрыться не успел. 


– Во время разбирательства стал уверять милиционеров, что одолжил велосипед у друга, только вот назвать его имя и где тот живет, не смог. Проверка по базе данных учета двухколесников подтвердила, что он накануне был украден и разыскивается. Хозяйка оставила средство передвижения без присмотра  у магазина в Гомельском районе, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.  

Парню, жителю Ветковского района, ничего иного не оставалось, кроме как сознаться в краже. Возбуждено уголовное дело.
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ
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