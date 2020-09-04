Поздним вечером сотрудники ГАИ при патрулировании улиц областного центра обратили внимание на молодого человека, управляющего велосипедом. Он нервно отреагировал на появление инспекторов, но скрыться не успел.
– Во время разбирательства стал уверять милиционеров, что одолжил велосипед у друга, только вот назвать его имя и где тот живет, не смог. Проверка по базе данных учета двухколесников подтвердила, что он накануне был украден и разыскивается. Хозяйка оставила средство передвижения без присмотра у магазина в Гомельском районе, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.
Парню, жителю Ветковского района, ничего иного не оставалось, кроме как сознаться в краже. Возбуждено уголовное дело.
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В Гомеле 22-летний велосипедист на краденом двухколеснике пытался уйти от ГАИ
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ