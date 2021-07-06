В аэропорту Дюссельдорфа неизвестный напал на людей с ножом. В результате происшествия один человек получил серьезные ранения, передает РИА Новости.
Согласно информации издания Focus, в данный момент злоумышленника разыскивают силы федеральной и земельной полиции.
Мотивы нападавшего неизвестны. Человека, получившего ранения, доставили в медучреждение.
Фото: pixabay.com
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Неизвестный ранил человека ножом в аэропорту Дюссельдорфа
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