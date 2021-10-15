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В Германии партии договорились перейти к коалиционным переговорам по созданию «Светофора» во главе с СДПГ

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) договорились перейти от зондирующих переговоров к коалиционным, пишет ТАСС.


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Лидеры партий выразили уверенность, что смогут «заключить амбициозный и надежный коалиционный договор».

Зондирующие переговоры проводятся с целью понять готовность партий к компромиссам в случае участия в новом правительстве. После них начинаются коалиционные переговоры. В их рамках будут разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора, и распределяться министерские посты. 

Как уточняет ТАСС, переход к коалиционным переговорам означает, что СДПГ, «Зеленые» и СвДП устранили основные разногласия и сформируют кабмин. Коалиция из этих трех партий в народе получила название «Светофор». По цветам партий: СДПГ (красный), СвДП (желтый) и «Зеленые».

Напомним, что на выборах в бундестаг, которые состоялись в конце сентября, СДПГ выиграла с результатом 25,7% голосов, блок ХДС/ХСС набрал 24,1%, «Зеленые» – 14,8%, либералы – 11,5%. 
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Фото: РЕЙТЕР
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