В Германии партии договорились перейти к коалиционным переговорам по созданию «Светофора» во главе с СДПГ

Лидеры партий выразили уверенность, что смогут «заключить амбициозный и надежный коалиционный договор».Зондирующие переговоры проводятся с целью понять готовность партий к компромиссам в случае участия в новом правительстве. После них начинаются коалиционные переговоры. В их рамках будут разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора, и распределяться министерские посты.Как уточняет ТАСС, переход к коалиционным переговорам означает, что СДПГ, «Зеленые» и СвДП устранили основные разногласия и сформируют кабмин. Коалиция из этих трех партий в народе получила название «Светофор». По цветам партий: СДПГ (красный), СвДП (желтый) и «Зеленые».Напомним, что на выборах в бундестаг, которые состоялись в конце сентября, СДПГ выиграла с результатом 25,7% голосов, блок ХДС/ХСС набрал 24,1%, «Зеленые» – 14,8%, либералы – 11,5%.