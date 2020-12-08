О планах правительства ФРГ по усилению ограничительных мер предупреждает немецкое издание Bild.
Фото носит иллюстративный характер
Газета утверждает: власть обсуждает введение усиленного локдауна с 27 декабря по 3 или 10 января, а также смещение графика школьных каникул.
Издание также приводит слова Ангелы Меркель из речи на заседании в Бундестаге: «Мы должны снизить число [новых заражений]. Решение [об ужесточении мер] следует принять до Рождества». При этом Bild не исключает, что канцлер не сможет найти компромиссы со всеми премьер-министрами федеральных земель.
Как напоминает ТАСС, карантин в Германии действует с 2 ноября. Закрыт ряд общественных мест (например, рестораны, фитнес-клубы, театры и кинозалы). А в тех, что открыты, встретиться могут представители максимум двух домохозяйств. Однако школы и детские сады продолжают работать. Вместе с ними – парикмахерские и магазины. По информации Bild, усиленный карантин может привести к тому, что «будет закрыто все, за исключением супермаркетов».
Опубликовано:
1332
В Германии могут вернуть жесткий карантин после рождественских праздников
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР