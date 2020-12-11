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  2. В Германии картину стоимостью 280 тысяч евро обнаружили в макулатуре

В Германии картину стоимостью 280 тысяч евро обнаружили в макулатуре

Полицейские обнаружили произведение искусства в аэропорту Дюссельдорфа в контейнере с макулатурой. Полотно французского художника-сюрреалиста Ива Танги стоимостью более четверти миллиона евро в аэропорту еще в конце ноября забыл бизнесмен, улетевший в Тель-Авив. Об этом пишет rg.ru.

Фото носит иллюстративный характер

Правоохранители рассказали, как было дело. Оказывается, перед вылетом предприниматель оставил картину размером 40 на 60 см на стойке регистрации. О пропаже он вспомнил, когда уже было слишком поздно, и начал поиски, находясь в Израиле. Но операция была безуспешной, и тогда в Дюссельдорф из Бельгии поехал племянник бизнесмена, который сделал официальное заявление о пропаже шедевра.

Полицейские связались с уборочной компанией аэропорта – были проверены контейнеры с макулатурой. Картина была в картонной коробке, поэтому в одном из таких контейнеров ее и обнаружили.

Фото: pixabay.com
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