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В Германии из-за наводнения объявлен режим военной катастрофы

Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы в связи с наводнением на западе страны. Об этом информирует издание Der Spiegel.


Отмечается, что данная мера позволит расширить на местах полномочия военных при ликвидации последствий наводнения. 

На данный момент в спасательных операциях в зоне бедствия задействованы 850 солдат, их численность будет увеличена.

По последним данным, жертвами наводнения стали более 100 человек. Власти страны не исключают, что количество пострадавших будет расти. 
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Фото: РЕЙТЕР
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