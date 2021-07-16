В Германии из-за наводнения объявлен режим военной катастрофы

Отмечается, что данная мера позволит расширить на местах полномочия военных при ликвидации последствий наводнения.На данный момент в спасательных операциях в зоне бедствия задействованы 850 солдат, их численность будет увеличена.По последним данным, жертвами наводнения стали более 100 человек. Власти страны не исключают, что количество пострадавших будет расти.