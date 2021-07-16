Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы в связи с наводнением на западе страны. Об этом информирует издание Der Spiegel.
Отмечается, что данная мера позволит расширить на местах полномочия военных при ликвидации последствий наводнения.
На данный момент в спасательных операциях в зоне бедствия задействованы 850 солдат, их численность будет увеличена.
По последним данным, жертвами наводнения стали более 100 человек. Власти страны не исключают, что количество пострадавших будет расти.
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В Германии из-за наводнения объявлен режим военной катастрофы
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