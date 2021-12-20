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  2. В Германии фура протаранила колонну военных машин США

В Германии фура протаранила колонну военных машин США

В Германии произошло ДТП с участием транспортных средств американской армии, пишет Lenta.ru.


Согласно данным местного издания BR 24, авария случилась в Баварии на трассе между Регенсбургом и Нюрнбергом. Фура протаранила колонну военных машин США, после чего начался пожар. В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия возгорания, дорога перекрыта.

В результате аварии восемь человек госпитализированы. Уточняется, что среди пострадавших есть американские военнослужащие. У некоторых из них наблюдаются признаки отравления дымом.

Фото: pixabay.com
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