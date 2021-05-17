Почти 32% населения ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант, передает ТАСС.
По ее словам, в страны ЕС поставлено 237,5 млн доз вакцин, проведено 196,5 млн вакцинаций.
– 31,8% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, – написала представитель ЕК на своей странице в Twitter.
Как сообщила неделю назад глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, 27 стран ЕС за 4,5 месяца после начала вакцинации в конце декабря прошлого года получили более 200 млн доз вакцины, а более четверти населения сообщества – хотя бы одну дозу вакцины. Она также уточнила, что это позволит странам ЕС выполнить поставленную Еврокомиссией задачу по вакцинации 70% взрослого населения ЕС в течение июля.
Опубликовано:
712
В Евросоюзе почти 32% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter