В Евросоюзе почти 32% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

По ее словам, в страны ЕС поставлено 237,5 млн доз вакцин, проведено 196,5 млн вакцинаций.– написала представитель ЕК на своей странице в Twitter.Как сообщила неделю назад глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, 27 стран ЕС за 4,5 месяца после начала вакцинации в конце декабря прошлого года получили более 200 млн доз вакцины, а более четверти населения сообщества – хотя бы одну дозу вакцины. Она также уточнила, что это позволит странам ЕС выполнить поставленную Еврокомиссией задачу по вакцинации 70% взрослого населения ЕС в течение июля.