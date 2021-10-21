В Европе рекордно выросли цены

Иллюстративное фото,

pixabay.com

По информации организации, инфляция в августе в еврозоне составляла 3 процента годовых, в сентябре прошлого года была дефляция 0,3 процента. Минимальные показатели в годовом выражении были зарегистрированы на Мальте (0,7 процента), в Португалии (1,3 процента) и Греции (1,9 процента). Наибольший рост цен сформировался в таких государствах, как Эстония, Литва (по 6,4 процента) и Польша (5,6 процента).В сентябре наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли энергоносители (плюс 1,63 процентного пункта), услуги, неэнергетические промышленные товары, продукты питания, спиртное и табак.Рост цен в Германии достиг максимума почти за три десятилетия. Инфляция в главной экономике Европы в сентябре выросла до 4,1 процента, превысив среднюю оценку экономистов. Резкое повышение цен обусловлено энергетическим кризисом.Стоимость электроэнергии в Европе достигла исторических максимумов на фоне снижения поставок газа из России и Норвегии.