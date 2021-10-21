В Европе рекордно выросли цены

Инфляция в европейских странах в этом месяце выросла до 3,4% в годовом выражении. Это максимальный показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт европейского статистического агентства Eurostat.
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По информации организации, инфляция в августе в еврозоне составляла 3 процента годовых, в сентябре прошлого года была дефляция 0,3 процента. Минимальные показатели в годовом выражении были зарегистрированы на Мальте (0,7 процента), в Португалии (1,3 процента) и Греции (1,9 процента). Наибольший рост цен сформировался в таких государствах, как Эстония, Литва (по 6,4 процента) и Польша (5,6 процента).
В сентябре наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли энергоносители (плюс 1,63 процентного пункта), услуги, неэнергетические промышленные товары, продукты питания, спиртное и табак.
Рост цен в Германии достиг максимума почти за три десятилетия. Инфляция в главной экономике Европы в сентябре выросла до 4,1 процента, превысив среднюю оценку экономистов. Резкое повышение цен обусловлено энергетическим кризисом.
Стоимость электроэнергии в Европе достигла исторических максимумов на фоне снижения поставок газа из России и Норвегии.