В Эстонии невакцинированным против COVID-19 запретили посещать общественные места

Как уточнили в пресс-службе правительства страны, с 25 октября в Эстонии начали действовать новые меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Согласно принятому властями решению, невакцинированные граждане даже при наличии отрицательного теста на COVID-19 больше не будут допущены до посещения некоторых общественных мест, в том числе спортклубов, заведений общепита, театров, кино, спа и прочего.Кроме того, в Эстонии ужесточаются требования к использованию маски. Торговцы и поставщики услуг обязаны не пускать посетителей без средств индивидуальной защиты в торговые центры и магазины.Ранее спикер Рийгикогу (парламента) Юри Ратас сообщил, что Эстония находится на грани катастрофы из-за ситуации с COVID-19.Вакцину от коронавируса в Эстонии получили 781 105 человек, что составляет по меньшей мере 58% населения страны, при этом 736 771 житель прошел полный курс вакцинации. Показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели составляет в стране 1311 случаев на 100 тыс. человек.