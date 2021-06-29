По меньшей мере 68 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции производства британско-шведской компании AstraZeneca испортились в Эстонии. Инцидент произошел в результате повышения температуры в холодильной камере, передает ТАСС.
Согласно сведениям департамента здоровья Эстонии, препараты, по итогу пришедшие в непригодность, должны были пожертвовать другим странам. Уточняется, что в холодильной камере хранились и другие лекарственные средства. Обстоятельства инцидента расследует департамент здоровья страны.
Фото: pixabay.com
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В Эстонии испортились 68 тысяч доз вакцины от AstraZeneca, предназначенных для пожертвования другим странам
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Сергей МИХОВИЧ
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