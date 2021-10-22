В Египте отелям разрешили принимать постояльцев без ограничений

Министерство туризма и древностей Египта разрешило отелям работать с полной загрузкой и принимать постояльцев без ограничений, пишет ТАСС.
После действовавших более года ограничений в связи с пандемией COVID-19 ведомство отменило обязательство отелей работать только с 50-процентной загрузкой. При этом, как уточняется, по-прежнему должны неукоснительно соблюдаться меры предосторожности.
Согласно сведениям туроператоров, в настоящее время наблюдается высокий спрос на египетские гостиницы, особенно в осенний период, когда во многих странах курортный сезон подошел к концу. Так, в некоторых отелях Шарм-эш-Шейха номера раскуплены до конца ноября.
В марте минувшего года Египет закрыл авиасообщение с внешним миром, из-за чего туризм полностью остановился на три месяца. Только в июне 2020-го сначала был восстановлен внутренний туризм при минимальной загрузке гостиниц. С июля открылись границы для иностранных путешественников, и отелям разрешили до 50% увеличить пропускную способность. Данная мера соблюдалась на протяжении всего этого периода. Летом текущего года весь персонал в курортных зонах был привит против коронавирусной инфекции.
В Египте активно проводится кампания по вакцинации населения. В среднем диагноз COVID-19 подтверждается менее чем у 900 пациентов в сутки, смертность составляет 50 человек.
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