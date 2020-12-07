В январе – сентябре 2020 года промышленное производство в целом по ЕАЭС снизилось на 2,6 процента к этому же периоду предыдущего года. Об этом во время видеомоста сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. По ее словам, наибольшее снижение объемов промпроизводства произошло в России – на 2,9 процента.
– Спад наблюдается в Кыргызстане и Беларуси. В Казахстане промышленность показала нулевой темп прироста, оставшись на уровне прошлого года. Единственной страной ЕАЭС, которая показала рост объемов промпроизводства по итогам 9 месяцев 2020 года, стала Армения – 1 процент.
При этом Ия Малкина отметила, что, несмотря на такие показатели, наблюдается восстановление промышленности.
– Промышленность союза постепенно адаптируется к условиям пандемии. Кроме того, по сравнению с динамикой, например, мировой обрабатывающей промышленности темпы падения промышленности ЕАЭС не выглядят катастрофическими.
Фото: БЕЛТА
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В ЕЭК рассказали о влиянии пандемии на экономики стран ЕАЭС
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