В Подмосковье произошел взрыв в жилом доме

В городском округе Богородский в Подмосковье взорвался газ в девятиэтажном доме. ЧП случилось на улице 28 Июня, сообщает РИА Новости.
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
По словам собеседника информационного агентства, в результате взрыва полностью обрушились второй и третий этажи здания и частично – четвертый. Есть пострадавшие, количество которых уточняется.
После взрыва жильцы дома были эвакуированы. Три человека, в том числе двое детей, спасены. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии оцепили территорию вокруг дома.