В Подмосковье произошел взрыв в жилом доме

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ГУ МЧС России

по Московской области

По словам собеседника информационного агентства, в результате взрыва полностью обрушились второй и третий этажи здания и частично – четвертый. Есть пострадавшие, количество которых уточняется.После взрыва жильцы дома были эвакуированы. Три человека, в том числе двое детей, спасены. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии оцепили территорию вокруг дома.