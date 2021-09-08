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В Подмосковье произошел взрыв в жилом доме

В городском округе Богородский в Подмосковье взорвался газ в девятиэтажном доме. ЧП случилось на улице 28 Июня, сообщает РИА Новости.

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

По словам собеседника информационного агентства, в результате взрыва полностью обрушились второй и третий этажи здания и частично – четвертый. Есть пострадавшие, количество которых уточняется.

После взрыва жильцы дома были эвакуированы. Три человека, в том числе двое детей, спасены. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии оцепили территорию вокруг дома. 
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