УП "Минскводоканал" начало проводить профилактические мероприятия в микрорайоне Новая Боровая города Минска перед запуском восстановленной системы водоснабжения, пишет БЕЛТА.
– Восстановительные работы на сетях водоснабжения выполнены. В соответствии с регламентами "Минскводоканал" приступил к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения Новой Боровой в работу, – рассказали на предприятии.
Восстановить водоснабжение в полном объеме можно только после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды.
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В домах Новой Боровой вода появится в полном объеме только после лабораторной проверки
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Фото: Виталий ГИЛЬ