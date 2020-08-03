В Добрушской больнице после ремонта открыли два отделения

Зданию Добрушской центральной районной больницы уже почти полтора века, строили его еще при князе Паскевиче. Ремонта оно требовало давно. Работы по мере поступления средств ведутся еще с 2009 года – обновили терапевтическое отделение и пищеблок. В январе 2020-го с коллективом больницы встретился председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, после чего было принято решение выделить из областного бюджета средства на придание нового облика еще двум отделениям больницы.





На продолжение ремонта в Добрушской ЦРБ было выделено 715 тысяч рублей. Работы в акушерско-гинекологическом и стерилизационном отделениях заняли всего три месяца. В порядок привели инженерные сети и коммуникации, установили новые дверные блоки, провели внутренние отделочные работы. 260 тысяч ушло на приобретение мебели и нового медицинского оборудования, рассказывает главный врач больницы Надежда Белоглазова:













– Это фетальный монитор, два гинекологических кресла, дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат УЗИ, наркозно-дыхательный аппарат, автоклавы, сухожаровые шкафы, стерилизаторы, аквадистиллятор и другое необходимое оборудование. Теперь стерилизационное отделение укомплектовано по всем современным требованиям, а в акушерско-гинекологическом, помимо этого, создана уютная, почти домашняя атмосфера, в которой наши женщины, уверена, куда быстрее будут идти на поправку.

В Добрушском районе проживает почти 19 тысяч женщин, из них 7,6 тысячи – из сельской местности. Ежегодно в новом акушерско-гинекологическом отделении на 15 коек медицинскую помощь смогут получать более 400 женщин, в том числе беременные, нуждающиеся в стационарном лечении и динамическом наблюдении за состоянием матери и плода, а также женщины с гинекологическими заболеваниями.









Во время торжественного открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поблагодарил врачей за самоотверженную работу во время пандемии и отметил, что регион всегда готов поддержать медицинскую сферу:

– Сейчас мы продолжаем ремонтные работы в областной туберкулезной клинической больнице, в Хойницкой ЦРБ. В следующем году будет заложен новый корпус Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.



