Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Добрушской больнице после ремонта открыли два отделения

В Добрушской больнице после ремонта открыли два отделения

Зданию Добрушской центральной районной больницы уже почти полтора века, строили его еще при князе Паскевиче. Ремонта оно требовало давно. Работы по мере поступления средств ведутся еще с 2009 года – обновили терапевтическое отделение и пищеблок. В январе 2020-го с коллективом больницы встретился председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, после чего было принято решение выделить из областного бюджета средства на придание нового облика еще двум отделениям больницы.


На продолжение ремонта в Добрушской ЦРБ было выделено 715 тысяч рублей. Работы в акушерско-гинекологическом и стерилизационном отделениях заняли всего три месяца. В порядок привели инженерные сети и коммуникации, установили новые дверные блоки, провели внутренние отделочные работы. 260 тысяч ушло на приобретение мебели и нового медицинского оборудования, рассказывает главный врач больницы Надежда Белоглазова:




Это фетальный монитор, два гинекологических кресла, дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат УЗИ, наркозно-дыхательный аппарат, автоклавы, сухожаровые шкафы, стерилизаторы, аквадистиллятор и другое необходимое оборудование. Теперь стерилизационное отделение укомплектовано по всем современным требованиям, а в акушерско-гинекологическом, помимо этого, создана уютная, почти домашняя атмосфера, в которой наши женщины, уверена, куда быстрее будут идти на поправку.

В Добрушском районе проживает почти 19 тысяч женщин, из них 7,6 тысячи – из сельской местности. Ежегодно в новом акушерско-гинекологическом отделении на 15 коек медицинскую помощь смогут получать более 400 женщин, в том числе беременные, нуждающиеся в стационарном лечении и динамическом наблюдении за состоянием матери и плода, а также женщины с гинекологическими заболеваниями.



Во время торжественного открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поблагодарил врачей за самоотверженную работу во время пандемии и отметил, что регион всегда готов поддержать медицинскую сферу:

Сейчас мы продолжаем ремонтные работы в областной туберкулезной клинической больнице, в Хойницкой ЦРБ. В следующем году будет заложен новый корпус Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: Ольга ВАЛЬЧЕНКО
Версия для печати
Новости и статьи
Андрей Разин, создатель и продюсер группы "Ласковый май": я люблю Беларусь. И искренне восхищаюсь вашим государством
Мужчину, который угрожал взорвать банк в Киеве, задержали
Три хозяйства из Несвижского района – первые в рейтинге по урожайности в Минской области
БГУ назвал проходные баллы по итогам зачисления бюджетников
В Добрушской больнице после ремонта открыли два отделения
Обвиняемый в убийстве сожительницы историк Соколов нанял нового адвоката
Крупко: аграрная отрасль была и остается приоритетной для нашей страны
В одном из бизнес-центров Киева мужчина угрожает взорвать бомбу
Заведующая минским магазином присвоила 10,5 тысячи рублей
«Таинство, кайф и чистая магия». Витражист о секретах техник и стекле в современном искусстве
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Спасибо за внимание
В Беловежской пуще проводят научный эксперимент в рамках борьбы с порослью красного дуба
Мотоцикл и автомобиль столкнулись в Минске
Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм
Минздрав: в Беларуси выздоровели и выписаны 62 943 пациента, переболевших коронавирусом
На Витебщине за одну базовую продали усадьбу XIX века
В цветении водорослей на Нарочи в этом сезоне ничего необычного нет – нацпарк
Выше 330 баллов на все специальности бюджета: проходной балл в Академию управления при Президенте бьет рекорды
В Турции уточнили правила въезда туристов
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов
В Гродно сын спас пожилую мать из горевшей квартиры
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто твой друг
Праздники деревень в Славгородском районе проходят под знаком Года малой родины
Названы минские пляжи, где ограничено купание
В Осиповичском районе при пожаре на ферме погибли 26 телят
В Кореличском районе 17-летний водитель сбил мальчика на самокате
Несколько участков дороги Минск – Калачи – Мядель временно перекроют
Дети украли в лесу у пенсионерки ведро черники
Марзалюк: укрепление суверенитета и национальной независимости – стержневая тема Послания
В Березинском районе выявили хищение моторного масла и комбикорма
На вторник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
Литовский пункт пропуска «Лаворишкес» возобновляет работу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Американец, чех и поляк – это новый анекдот?
Юрий Терех: Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто твой друг
Индия требует от Китая отвести свои войска из Ладакха
Здание горело открытым пламенем на частном подворье Минска
Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в порт Одессы 4–5 августа
Открылось заседание третьей внеочередной сессии Палаты представителей седьмого созыва
Китайская соцсеть TikTok откроет штаб-квартиру в Лондоне
Паэтэса Святлана Быкава: вельмі спадзяюся на разумнасць і свядомасць кожнага грамадзяніна Беларусі
Смех помогает легче переносить стресс – ученые
Убрано 40 процентов площадей, урожайность зерновых – 38,4 центнера с гектара
Асмус сказала, что будет подружкой невесты на свадьбе Харламова
В Островецком районе перевернулась переполненная Dacia, погибла непристегнутая пенсионерка
Министр культуры Юрий Бондарь: в Республиканской гимназии-колледже при Академии музыки дети получают блестящее воспитание
Боксеры Михаил и Евгений Долголевцы бьют аккуратно, но сильно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ