Житель района заправлял газовые баллоны на станции.
– Предположительно, в процессе работы штуцер отошел от вентиля баллона, что привело к вспышке газовоздушной смеси. Персоналом объекта были приняты меры по прекращению подачи кислорода. Технический процесс при этом не был нарушен, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Пострадавшего доставили в больницу и госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.
Фото: МЧС
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В Добрушском районе мужчина пострадал при заправке газовых баллонов
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