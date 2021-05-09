В деревне Милькунь Докшицкого района открыли памятник жертвам войны

С праздником поздравил председатель Докшицкого райисполкома Олег Коваленок. В торжественной церемонии приняли участие представители организаций и предприятий, которые помогали создавать памятник, занимались благоустройством, вкладывались финансово. Мемориал освятил настоятель прихода храма Всех Святых в Бегомле Алексей Кушнеревич.– отметила председатель Докшицкого районного Совета депутатов Валентина Рандаревич.Идея восстановить имена каждого милькунца, погибшего в ноябре 1943 года, принадлежит уроженке деревни Милькунь Людмиле Чернухо. Именно она запустила поисковое колесо и извлекла из небытия фамилии своих односельчан. К моменту начала поиска в Докшицком районе знали о 71 мирном жителе, загубленном фашистами в селе. Людмила Николаевна со своей внучкой Викторией установили имена еще 20.Со временем к работе подключились местные жители, стали собирать деньги на памятник. Поддержал инициативу председатель Бегомльского сельского Совета депутатов Николай Трахинин, Докшицкий райсовет депутатов. Там подошли по-хозяйски: поставили захоронение на учет, присвоили госномер, запланировали средства на установку памятника по госпрограмме «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества».– отмечает Людмила Чернухо.Фото Александра Воронко