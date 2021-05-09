В деревне Милькунь Докшицкого района открыли памятник жертвам войны

На двух гранитных плитах – 91 фамилия жителей деревни Милькунь Докшицкого района. 85 из них в ноябре 1943 года нацисты сожгли в одном из сараев во время карательной операции, шестерых, пытавшихся сбежать, изрешетили пулями. Большую часть года в деревне живут считаные люди, 9 мая же съехались со всех уголков района. Сегодня потомки несли к памятнику цветы, поздравляли друг друга с Днем Победы, обнимались, вспоминали. С проникновенной речью к землякам обратился ветеран Великой Отечественной войны Валентин Иванович Якушевский.
С праздником поздравил председатель Докшицкого райисполкома Олег Коваленок. В торжественной церемонии приняли участие представители организаций и предприятий, которые помогали создавать памятник, занимались благоустройством, вкладывались финансово. Мемориал освятил настоятель прихода храма Всех Святых в Бегомле Алексей Кушнеревич.
– Чем дальше война уходит от нас, тем больше нужно чтить память тех, кто отстоял независимость нашей страны. В районе эта работа ведется непрерывно: восстанавливаются и ставятся на учет захоронения, изготавливаются памятники. Несмотря на то что прошли десятилетия, есть люди, которые стремятся сделать так, чтобы стереть белые пятна истории. К слову, не только выходцы из деревень Милькунь, Будиловка проявляют инициативу по увековечению памяти о войне – такие примеры есть в других сельсоветах Докшицкого района, – отметила председатель Докшицкого районного Совета депутатов Валентина Рандаревич.
Идея восстановить имена каждого милькунца, погибшего в ноябре 1943 года, принадлежит уроженке деревни Милькунь Людмиле Чернухо. Именно она запустила поисковое колесо и извлекла из небытия фамилии своих односельчан. К моменту начала поиска в Докшицком районе знали о 71 мирном жителе, загубленном фашистами в селе. Людмила Николаевна со своей внучкой Викторией установили имена еще 20.
Со временем к работе подключились местные жители, стали собирать деньги на памятник. Поддержал инициативу председатель Бегомльского сельского Совета депутатов Николай Трахинин, Докшицкий райсовет депутатов. Там подошли по-хозяйски: поставили захоронение на учет, присвоили госномер, запланировали средства на установку памятника по госпрограмме «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества».
– Рады, что установка памятника пришлась на 9 Мая. Люди очень этого ждали. За годы поиска сплотились, сдружились. Многие родственники даже не знали о существовании друг друга, теперь стали большой семьей. Жаль, что из-за пандемии не все смогли здесь быть, многие живут в разных регионах Беларуси, России. Но все помнят о том, как пострадали их предки в войну, в каждом из нас отзываются выбитые на мемориале слова: «Прощайте, люди! Потомки не забудут ваши муки», – отмечает Людмила Чернухо.
Фото Александра Воронко
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В деревне Милькунь Докшицкого района открыли памятник жертвам войны
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