В Дагестане вооруженный мужчина напал на трех человек

Трагедия произошла на окраине села Аметеркмахи Акушинского района. Мужчина в ходе возникшего скандала из-за земельного участка выстрелил из огнестрельного оружия в трех человек. В результате один из них, имам мечети, скончался от ранений на месте.Согласно данным правоохранителей, один из пострадавших успел нанести удар ножом в шею нападавшему, из-за чего пенсионер скончался.