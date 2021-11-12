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В Дагестане вооруженный мужчина напал на трех человек

Пенсионер из-за земельного спора ранил из оружия трех человек в дагестанском селе. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: РИА Новости

Трагедия произошла на окраине села Аметеркмахи Акушинского района. Мужчина в ходе возникшего скандала из-за земельного участка выстрелил из огнестрельного оружия в трех человек. В результате один из них, имам мечети, скончался от ранений на месте.

Согласно данным правоохранителей, один из пострадавших успел нанести удар ножом в шею нападавшему, из-за чего пенсионер скончался.
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