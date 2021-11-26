В Чили будут прививать против COVID-19 детей от трех лет

Институт общественного здоровья (ИОЗ) Чили выдал разрешение на использование вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac от китайского производителя Sinovac для иммунизации детей от трех лет, пишет ТАСС.
– В этот четверг ИОЗ разрешил использовать препарат CoronaVac для вакцинации детей от трех лет, что позволит распространить прививочную кампанию еще на примерно 600 тыс. несовершеннолетних, – уточнили информацию в министерстве здравоохранения страны.
Ранее в Чили было разрешено вакцинировать китайским препаратом детей от шести лет.
По данным ИОЗ, решение было принято на основании результатов исследований, которые провела Sinovac. Институт также отметил, что клинические испытания CoronaVac в Чили показали, что у детей при иммунизации вырабатывается большее число антител, чем у взрослых, и при этом наблюдается меньше осложнений.
К настоящему времени полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в Чили прошли по меньшей мере 13,8 млн человек, при этом население страны составляет 18,95 млн человек. Население республики прививают не только вакциной Sinovac, также используются препараты американской компании Pfizer, британско-шведской AstraZeneca и китайской Cansino.