В Чили будут прививать против COVID-19 детей от трех лет

, – уточнили информацию в министерстве здравоохранения страны.Ранее в Чили было разрешено вакцинировать китайским препаратом детей от шести лет.По данным ИОЗ, решение было принято на основании результатов исследований, которые провела Sinovac. Институт также отметил, что клинические испытания CoronaVac в Чили показали, что у детей при иммунизации вырабатывается большее число антител, чем у взрослых, и при этом наблюдается меньше осложнений.К настоящему времени полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в Чили прошли по меньшей мере 13,8 млн человек, при этом население страны составляет 18,95 млн человек. Население республики прививают не только вакциной Sinovac, также используются препараты американской компании Pfizer, британско-шведской AstraZeneca и китайской Cansino.