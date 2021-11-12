В чем польза напитка из цикория – отвечает врач гастроэнтеролог-гепатолог

Наверняка большинству знакомо лекарственное растение с красивыми цветками и невероятно полезный продукт – цикорий. Кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог Аришева Ольга Сергеевна рассказала о пользе цикория и о том, кому не стоит его употреблять.

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Цикорий – популярный заменитель кофе. Его производство действительно напоминает кофе, только используют не зерна, а корни. За счет большого содержания инулина напиток благотворно влияет на пищеварительную систему. В цикории содержится большое количество витаминов (группа В), дубильных веществ и микроэлементов.

Цикорий является отличным вариантом замены кофе для людей с повышенным давлением. Сам по себе напиток помогает снизить давление, именно по этой причине с непривычки может закружиться голова. Отлично подойдет продукт для людей, которые сидят на диете: он значительно снижает аппетит. Но не стоит слишком сильно им увлекаться, 300 мл напитка в день – оптимальная доза.

Не стоит пить его во второй половине дня и перед сном – он может перевозбудить нервную систему, что помешает заснуть.

Отказаться от его употребления стоит лицам с пищевой непереносимостью и людям с низким артериальным давлением.