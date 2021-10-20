В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4

Подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС России по Чеченской Республике.
"По информации Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 07:45 с эпицентром в районе с. Новые Атаги Шалинского района зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4. Там проживают более 9 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров. Сейсмособытие также ощущалось в г. Грозном, Урус-Мартановском, Шалинском, Веденском, Ачхой-Мартановском, Шатойском районах", – прокомментировали в МЧС.
Сообщается, что колебания земной поверхности не привели к серьезным последствиям.
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