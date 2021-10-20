SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4

Подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС России по Чеченской Республике.


"По информации Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 07:45 с эпицентром в районе с. Новые Атаги Шалинского района зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4. Там проживают более 9 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров. Сейсмособытие также ощущалось в г. Грозном, Урус-Мартановском, Шалинском, Веденском, Ачхой-Мартановском, Шатойском районах", – прокомментировали в МЧС. 

Сообщается, что колебания земной поверхности не привели к серьезным последствиям. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы