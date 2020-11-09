Сегодня рано утром в Чаусском районе произошло смертельное ДТП. Согласно предварительной информации, 55-летний могилевчанин, находясь за рулем автомобиля Skoda Octavia, отвлекся от управления, иномарка выехала на встречку, где столкнулась с грузовым автомобилем Iveco Daily, который от удара съехал в кювет.
Водитель легкового автомобиля получил смертельную травму. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
В отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома напомнили:
- Дорога ошибок не прощает! Секундная потеря бдительности может стать роковой. Чем больше скорость - тем опаснее движение и тем проблематичнее предотвращение аварии, а также тяжелее ее последствия. Превышение скорости зачастую является ключевой причиной фатальных ДТП. При выборе скорости следует учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
Фото УВД Могилевского облисполкома
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В Чаусском районе Skoda на встречке столкнулась с грузовым Iveco: водитель легковушки погиб
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