В Чаусском районе грузовик врезался в трактор с прицепом

Авария случилась 3 августа в 17:50 в Чаусском районе на 59-м км автодороги Могилев – Чериков – Костюковичи. Управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Renders, 44-летний житель Заславля, не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди трактором с прицепом-бочкой, который от удара опрокинулся.В результате столкновения 62-летний тракторист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.Как отметили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома, водитель должен контролировать ситуацию за рулем при любых обстоятельствах, быть внимательным и соблюдать безопасную скорость и дистанцию.Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома