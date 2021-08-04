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  2. В Чаусском районе грузовик врезался в трактор с прицепом

В Чаусском районе грузовик врезался в трактор с прицепом

В Чаусском районе произошло ДТП: грузовик столкнулся с трактором. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.


Авария случилась 3 августа в 17:50 в Чаусском районе на 59-м км автодороги Могилев – Чериков – Костюковичи. Управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Renders, 44-летний житель Заславля, не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди трактором с прицепом-бочкой, который от удара опрокинулся. 

В результате столкновения 62-летний тракторист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. 

Как отметили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома, водитель должен контролировать ситуацию за рулем при любых обстоятельствах, быть внимательным и соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома
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