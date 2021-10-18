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  2. В Британском музее покажут древнейшую карту звезд

В Британском музее покажут древнейшую карту звезд

В Британском музее представят самую старую звездную карту в мире – небесный диск из Небры, пишет BBC.


Считается, что небесному диску 3,6 тысячи лет, он датируется бронзовым веком. Диск был найден в Германии в 1999 году и специалисты расценивают его как одну из самых важных археологических находок прошлого столетия. 

Диаметр диска – примерно 30 см, он покрыт сине-зеленой  патиной и украшен золотыми изображениями Солнца, Луны, звезд. 

Артефакт включен ЮНЕСКО в глобальный список важных исторических документов. Он поможет погрузиться в ранние знания человечества о небесах.

Британский музей заявил, что небесный диск из Небры будет показан в рамках выставки в Стоунхендже, которая откроется в феврале 2022 года. 

Фото: DPA 
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