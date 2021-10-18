В Британском музее покажут древнейшую карту звезд

В Британском музее представят самую старую звездную карту в мире – небесный диск из Небры, пишет BBC.
Считается, что небесному диску 3,6 тысячи лет, он датируется бронзовым веком. Диск был найден в Германии в 1999 году и специалисты расценивают его как одну из самых важных археологических находок прошлого столетия.
Диаметр диска – примерно 30 см, он покрыт сине-зеленой патиной и украшен золотыми изображениями Солнца, Луны, звезд.
Артефакт включен ЮНЕСКО в глобальный список важных исторических документов. Он поможет погрузиться в ранние знания человечества о небесах.
Британский музей заявил, что небесный диск из Небры будет показан в рамках выставки в Стоунхендже, которая откроется в феврале 2022 года.
Фото: DPA