В Брестской области проверяют сообщения о минировании нескольких учебных заведений и зданий органов исполнительной власти

В Брестской области и Бресте проверяются сообщения о минировании учебных заведений и зданий органов исполнительной власти. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:

– Сегодня на электронную почту учебных заведений и органов исполнительной власти поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения милиция проводит проверку. На данный момент сообщения о минировании не подтвердились.

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